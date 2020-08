Terni, allarme giovani: il questore Massucci incontra i genitori

Tempo di colloqui con i genitori per il questore di Terni, Roberto Massucci, dopo i controlli di polizia che hanno riguardato il territorio. Il focus è sui figli minorenni e sulle situazioni-frequentazioni potenzialmente pericolose che li riguardano.

I genitori sono stati incontrati dall’ufficio minori. Massucci ha parlato con loro insieme a propri collaboratori specializzati nel settore, «in un clima di accoglienza e totale reciproca disponibilità ad assumere le iniziative necessarie a supportare i ragazzi nelle loro scelte di vita». Per le situazioni più problematiche la questura ha attivato delle strutture sociali disponibili, nonché la magistratura minorile e la procura dei minori di Perugia: con il procuratore Giovanni Rossi sono stati condivisi i vari passaggi dell’intervento.

Il contesto

Alla base dell’iniziativa ci sono i dati «in possesso della questura che, seppur in linea con il trend nazionale, tratteggia i contorni di un disagio giovanile meritevole di attenzione». Nel primo semestre l’ufficio minori ha verificato ventuno nuovi casi di disagio giovanile segnalati alla procura della Repubblica al tribunale per i minorenni dell’Umbria, sette aggiornamenti di casi già segnalati e tre accertamenti per dispersione scolastica.