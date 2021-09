Terni, pugno in faccia in piazza San Francesco: interviene la polizia

Ancora un parapiglia in pieno centro storico a Terni, domenica sera fra piazza dell’Olmo e piazza San Francesco. Tale da far scattare l’ennesima segnalazione/protesta dei residenti: «Intorno alle 23.30 – spiega un cittadino che abita in zona – la mia attenzione è stata attirata da alcune urla, pensavo uan o più persone ubriache. Mi sono affacciato e ho visto dei giovani, mi pare divisi in due gruppi, che si fronteggiavano e insultavano. La cosa è andata avanti e quando ho pensato di chiamare il 113, ho visto che uno di questi ha sferrato un pugno ad un altro in piazza San Francesco. Immediatamente è arrivata la polizia, con una Volante poi seguita da un’altra ancora, ma il tipo del pugno è scappato di corsa. Altri invece sono stati identificati sul posto. La situazione – prosegue il residente – è spesso questa, nel senso che ci troviamo di fronte a situazioni incresciose a cui porre un argine è sempre più difficile. La questione è sociale, prima che di sicurezza, ma pure di decoro visto che sotto le abitazioni, specie nel fine settimana, continuiamo a trovarci di tutto».

