Sorpreso con cocaina e 930 euro: 23enne denunciato a Terni

Quattro grammi di cocaina suddivisa in cinque dosi e 930 euro in contanti, frutto dell’attività. Sono stati trovati in possesso di un 23enne albanese domiciliato a Terni nella notte tra mercoledì e giovedì: il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio – in stato di libertà – alla procura della Repubblica in seguito dai carabinieri del locale comando stazione.

Tutto sequestrato

Il 23enne era già noto alle forze dell’ordine ed è stato fermato nel centro cittadino: perquisizione personale, quindi il controllo del veicolo e dell’abitazione. Droga e denaro sono stati sequestrati al termine dell’operazione.