Terni, trovato con tre etti marijuana in casa: 18enne in manette

È stato sorpreso venerdì sera in una via del centro cittadino con cinque grammi di marijuana e sessanta euro in banconote di piccolo taglio. Poi la perquisizione nell’abitazione con la scoperta di ulteriori due etti e mezzo della stessa sostanza: un 18enne romeno è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Terni e Papigno per detenzione a fini di spaccio.

Il controllo e l’arresto



I militari hanno sospettato che il giovane avesse la droga per motivi di spaccio e hanno approfondito la storia. In casa, nascosti all’interno del garage, c’erano 278 grammi di marijuana, materiale per il confenzionamento e un bilancino di precisione: elementi decisivi che hanno fatto scattare l’arresto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e della direttissima fissata per sabato mattina.