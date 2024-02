Terni: ragazzo accoltellato in via Battisti. È grave

L’aggressione, una sorta di agguato brutale a colpi di coltello, si è consumata nella serata di domenica in un appartamento al primo piano del condominio al civico 38 di via Cesare Battisti, nel centro di Terni, a poche centinaia di metri da piazza Tacito. Vittima, un 23enne di origini tunisine che è stato colpito con più coltellate al braccio destro, probabilmente nel tentativo di ‘parere’ i colpi sferrati con cieca violenza. Dopo il grave fatto, il ragazzo è scappato raggiungendo piazza Dalmazia per chiedere aiuto, lasciando dietro di sé una lunga scia di sangue. Lì, intorno alle ore 22 di fronte alla gelateria che si affaccia sulla piazza, è stato soccorso dal personale del locale e da alcuni passanti. In attesa dell’ambulanza, giunta sul posto circa mezz’ora dopo, il giovane – che nel frattempo aveva perso molto sangue – è stato fatto sedere e gli è stata legata una cinta attorno al braccio ferito per ridurre l’emorragia. Avrebbe riportato più di una ferita al braccio e anche lesioni molto gravi e profonde al polso destro, tanto che, dopo il trasporto all’ospedale ‘Santa Maria’, è stato ricoverato in rianimazione con riserva di prognosi, anche il ragione della copiosa perdita di sangue. Spetterà ai medici capire, una volta scongiurato il pericolo di vita, quali interventi si renderanno necessari per salvargli la mano e quindi la funzionalità dell’arto. Sull’accaduto sono scattate immediatamente le indagini della questura di Terni – squadra Volante, squadra Mobile, polizia Scientifica che ha eseguito i rilievi sul luogo del fatto – per ricostruire l’accaduto e risalire alle identità degli aggressori. Il ragazzo avrebbe riferito di essere stato assalito da più persone, probabilmente connazionali, non è chiaro se al culmine di una lite scoppiata in casa. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le immagini di alcune telecamere di sorveglianza che, fra via Battisti e piazza Dalmazia, potrebbero aver registrato elementi utili ai fini dell’indagine. Ignoti al momento i motivi dell’aggressione. Il 23enne rimasto gravemente ferito, risiede a Terni dopo essere partito dal suo Paese di origine ed essere rimasto orfano della madre.

