Terni, rapina a mano armata al centro benessere

Rapina a mano armata intorno alle ore 17.40 di mercoledì pomeriggio a Terni, presso il centro estetico/benessere ‘Hot Benessere e Relax’ di via Campomicciolo. «Un giovane – riferisce l’Arma dei carabinieri che indaga sull’accaduto – verosimilmente italiano, con il volto parzialmente coperto ed armato di pistola – al momento non è stato possibile identificare il tipo, se revolver o meno – è entrato nell’attività commerciale e dietro minaccia si è fatto consegnare il contenuto della cassa – in via di completa quantificazione, ma di poche centinaia di euro – per poi darsi alla fuga. Ignoti direzione ed eventuale mezzo usato per scappare». Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Terni per gli accertamenti anche di carattere tecnico e le indagini di competenza. Nessuno, fortunatamente, si è fatto male in seguito all’accaduto: la caccia all’uomo è partita e riguarda l’intero territorio e le vie di comunicazione.

Articolo in aggiornamento