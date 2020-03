Terni, rapina all’Emi di via Di Vittorio

Rapina a mano armata nel primo pomeriggio di martedì – poco dopo le ore 14 – al supermercato Emi di via Di Vittorio, a Terni. Da quanto appreso due soggetti a volto coperto – uno armato di pistola, da verificare se vera o meno – sono entrati nell’esercizio commerciale per poi minacciare i dipendenti, schiaffeggiandone uno: sono riusciti a portare via circa mille euro da due casse. Sul posto c’è stato l’immediato intervento della polizia di Stato con la Volante, la Mobile e la Scientifica per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Oltre al dipendente colpito, le cui condizioni non sono comunque serie, c’è anche una cassiera in stato di shock in seguito all’accaduto.

La fuga

I due rapinatori sono poi fuggiti a piedi – secondo le prime testimonianze raccolte – in direzione di piazza della Pace, dove sembra ci fosse un terzo soggetto ad attenderli a bordo di un’utilitaria. Da quanto appreso le indagini della polizia si starebbero focalizzando su alcuni soggetti di nazionalità italiana fermati e identificati in zona poco dopo il fatto, per comprendere se siano legati o meno alla rapina. Sviluppi sono attesi nel corso delle prossime ore.