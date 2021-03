Terni, rapinata farmacia in viale della Stazione

Rapina a mano armata ai danni della farmacia Aita di viale della Stazione, a Terni, nella tarda mattinata di lunedì. Un soggetto si è introdotto nell’esercizio ed ha minacciato i farmacisti presenti con una pistola dopo averla ‘scarrellata’ – il che fa ipotizzare che fosse vera -, costringendoli a stendersi a terra per poi impossessarsi del denaro presente nelle tre casse dell’esercizio. Completata ‘l’opera’, il rapinatore, che indossava cappellino, mascherina ed aveva la barba, è fuggito a piedi. Immediate le ricerche da parte della polizia di Stato in zona, con una pattuglia che ha poi raggiunto la farmacia, unitamente a personale della squadra Mobile con il dirigente Davide Caldarozzi, per avviare le prime indagini. Sul posto anche la Scientifica con la squadra sopralluoghi. Al vaglio le testimonianze ed anche le immagini di alcune telecamere private della farmacia ed altre presenti nell’area. Il bottino è in corso di quantificazione. Durante i concitati momenti della rapina, nel negozio era presente il personale e nessun cliente.

IL RACCONTO DI UN DIPENDENTE