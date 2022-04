Terni: rapine seriali in farmacia. Condannati due viterbesi

Doppia condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione per la presunta coppia di rapinatori seriali che il 29 marzo del 2021, nel giro di poche ore, mise a segno un doppio colpo in farmacia tra Terni e Perugia. La semtenza è stata emessa dal gup del tribunale di Terni, Simona Tordelli, nei confronti di un 47enne di Viterbo ed un 43enne di Montalto di Castro, nel corso del processo con rito abbreviato che si è tenuto giovedì. A riportare la notizia è il sito Tusciaweb.

Le inagini

I due – il più giovane era ritenuto l’autore materiale dei ‘colpi’ mentre l’altro gli avrebbe fatto da palo – avevano prima preso di mira la farmacia Aita di viale della Stazione, a Terni, e poi un’altra a Ponte San Giovanni, a Perugia, per un bottino totale di circa 3.700 euro. A tradirli – nel corso delle indagini svolte dalla squadra Mobile di Terni che li aveva arrestati a giugno – erano state le scarpe indossate durante la prima rapina, abbandonate poco lontano, e una sosta lungo la E45, in un’area di servizio di Acquasparta, durante la quale i due – entrambi pregiudicati – avevano cambiato 70 euro in soldi spicci, parte del primo bottino.

Il terzo ‘colpo’

Al 43enne – che si trova tutt’ora in carcere, a differenza del complice – era stato contestato anche il porto abusivo d’armi: accusa che lo ha visto assolto, in quanto la pistola utilizzata per minacciare le vittime non era funzionante da tempo. Ai due viterbesi in trasferta – difesi dagli avvocati Norina Scorza e Luigi Mancini – viene contestato anche un terzo colpo avvenuto il 7 aprile 2021 in una farmacia in Toscana.