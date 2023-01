Terni, l’appello per il canile di Monte Argento: «Servono coperte, aiutateci»

Un appello urgente a donare per «proteggere i nostri amici a quattro zampe dal freddo invernale». È stato lanciato sabato via social da chi si occupa del canile di Monte Argento, a Terni: «Servono coperte, pile, piumoni. Cerchiamo di non fargli mancare mai niente, ma il ‘calore’ manca e non è facile proteggere ogni giorni cento pelosetti. Aiutateci – l’sos – ad aiutarli portando qualche pile, piumone e qualche vecchia coperta. I loro box saranno meno freddi in attesa della giusta adozione». La struttura è aperta sette giorni su sette dalle 15 alle 17.

