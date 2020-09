Pala Di Vittorio Terni: appalto a società campana, ribasso 28%

di S.F.

La Tuccillo Francesco e Umberto srl di Cardito di Napoli. Eccola la società che si è aggiudicata in via definitiva – per ora non efficace, ci sono da verificare i requisiti e poi si procederà allo step successivo per la stipula del contratto – l’appalto da 171.457 euro base per la riqualificazione del palazzetto Di Vittorio, a Terni. L’esito della procedura è stato comunicato nel pomeriggio di martedì in occasione del question time a palazzo Spada: la durata dei lavori è di novanta giorni e la consegna – sempre che non ci siano problemi – è prevista entro la metà di ottobre. In un primo momento – pre Covid – la tempistica indicava giugno 2020.

GESTIONE PALA DI VITTORIO: CALCIO, BASKET E GINNASTICA

PARTE L’ITER PER LA GARA DEL DI VITTORIO

Ribasso vicino al 30%

L’iter è terminato – da ricordare che tutto è nato dal bando ‘Sport e periferie’ 2016, 150.000 euro il finanziamento complessivo – lo scorso 18 settembre, quindi la determina dirigenziale per l’aggiudicazione. La società campana ha concluso la procedura negoziata ad invito (per un massimo di venti operatori) davanti a tutti grazie ad un ribasso del 28,44%, come dichiarato dall’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati: tra le opere previste c’è la realizzazione di una tettoia in carpenteria metallica da 40 metri per 10 (12 in altezza), la fornitura ed il montaggio di un ascensore, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il restyling dell’ingresso e una diversa distribuzone degli spazi interni. A chiedere delucidazioni in merito è stato il consigliere del Gruppo Misto Doriana Musacchi.