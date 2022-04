Terni, ‘restyling’ tra via Aminale e dell’Arringo: step per demolizione e ricostruzione

di S.F.

Maxi restyling tra via Aminale e via dell’Arringo – quartiere Duomo -, nuovo step e accelerata. Dopo il formale avvio dei lavori datato 31 dicembre con previsione di 365 giorni di attività per l’ultimazione, venerdì c’è stata un’ulteriore notifica preliminare di apertura cantiere per la demolizione e la ricostruzione del fabbricato residenziale con autorimessa: montaggio gru ultimato, Donato Mastronunzio a capo della sicurezza e intervento – al netto delle operazioni propedeutiche – più corposo pronto a partire. L’investimento privato in questione vale oltre 1 milione di euro. Di mezzo c’è ovviamente anche la soprintendenza.

Consolidamento e demolizione

L’intervento è noto da tempo ma, tra una pratica e l’altra, è scattato solo di recente. La Impresa Giuseppe Flamini demolirà l’attuale fabbricato per poi ricostruirlo e realizzare un’autorimessa da 635 metri quadrati (quindici box privati): coinvolta una superficie edificata di poco meno di 1.500 metri cubi che, all’interno, comprende un’area inutilizzata da bonificare, una struttura fatiscente ed un accesso ad un ricovero antiaereo. Tutto esistente da oltre 80 anni. La trasformazione urbanistica prevede sei unità immobiliari, una zona verde di 239 metri quadrati e spazi pubblici attrezzati a parco; a chiudere il cerchio un percorso accessibile pavimentato ed un collegamento tra le due vie. Ma prima c’è da consolidare. Del tema se ne è parlato anche in occasione dei diversi confronti con il comitato del quartiere Duomo, più volte in pressing su palazzo Spada per chiedere misure utili a migliorare la vivibilità e la viabilità di questa ‘fetta’ di città. I committenti sono quattro, compresa la Finvit srl (in un primo momento era la Vittadello), e il direttore dei lavori è l’ingegnere Pierpaolo Longhi.