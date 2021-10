Terni, area Duomo: viabilità-posti auto, sopralluogo e input

di S.F.

Una valanga di richieste, tutte già note da mesi e da verificare con gli uffici tecnici di palazzo Spada per capire se, come e quando possono essere attuate. Dai parcheggi in piazza Duomo alle fioriere, passando per le tariffe agevolate a favore dei residenti fino alla viabilità in via Aminale e via dell’Arringo: nuova puntata giovedì mattina per le numerose problematiche sollevate dai residenti in merito al quartiere Duomo, al centro dell’attenzione con un sopralluogo – alquanto disordinato e sotto la pioggia – della I commissione consiliare.

Le tematiche

In estrema sintesi – ad esporsi non solo il presidente del comitato Ztl Duomo Sergio Fossatelli, ma anche Maria Cristina Angelucci e altri residenti dell’area, in pressing costante da quando è stata firmata l’ordinanza per la modifica della viabilità e della situazione parcheggi – è stato ribadito che occorre garantire parcheggi in piazza Duomo nell’area comunale, poter consentire l’accesso in via Roma da via Aminale, spostare la ‘barriera’ di via della Caserma per il parcheggio dei residenti, valutare la possibilità di tariffe agevolate tramite convenzione con i cittadini per le strisce blu, mettere a disposizione dei posti sosta riservati nella parte conclusiva di via Roma, togliere il divieto di fermata in via Aminale e dare il semaforo verde per via dell’Arringo sempre in tema di parcheggi. Focus anche sulle fioriere – c’è un cartello che sarebbe da sistemare in tal senso, ha fatto notare Doriana Musacchi – che bloccano l’accesso da via XI Febbraio in piazza Duomo e sul cantiere (non avviato) dell’impresa Flamini in via dell’Arringo. Una serie di questioni che ha portato diverse persone a chiedere un immediato intervento.

Viabilità, famiglie e ambiente

«Per effetto del cantiere mai partito – ha fatto notare un cittadino – in via dell’Arringo è nata una compressione di problematiche per la viabilità. C’è sofferenza veicolare, mancano parcheggi e ciò crea anche un guaio ambientale: proprio stamane – l’esempio – un suv ha girato cinque volte per trovare un posto. Serve recuperare posti auto in piazza Duomo». La particolarità è che nell’area antistante la Cattedrale di Santa Maria Assunta di auto posizionate ce ne sono un bel po’: «Va fatta una verifica – chiederà poi Patrizia Braghiroli in merito – perché se c’è una concessione del Comune per quella zona bisogna vedere le condizioni». Michele Rossi si era già informato sulla vicenda: «La ritengono di loro proprietà, è il sagrato. Lo dice la legge». E dunque si crea la contorta situazione. A mettere in fila i vari input partiti dai residenti è stata Valentina Pococacio.

L’appunto sulla ‘repressione’

Prima di iniziare il vero e proprio tour per le aree coinvolte c’è chi ha chiesto delucidazioni su un altro aspetto: «Perché per questa zona c’è dura attenzione, ‘repressione’ e in altre no? Qualcuno si prenda la responsabilità di dire cosa si deve fare». Mirino – era già stato detto in commissione a maggio – anche sul cantiere dell’anfiteatro: «Una presa in giro. Si soffre a vedere il centro di Terni in queste condizioni». Giro, appunti presi e girati ai tecnici di palazzo Spada. La sensazione è che a stretto giro non accadrà nulla. Al sopralluogo ha partecipato anche la comandante della polizia Locale, Gioconda Sassi. Per l’esecutivo in loco gli assessori all’urbanistica e alla viabilità, rispettivamente Federico Cini e Giovanna Scarcia.