Terni, riasfaltano la strada dopo 50 anni: in pochi mesi è già un ‘colabrodo’

Era stata riasfaltata nel 2020, dopo ben 50 anni. Sembrava una ‘nuova vita’ per strada di Selvoni, nella zona di Poscargano a Terni, già segnata in passato da numerosi interventi per guasti idrici. E invece quell’asfalto nuovo e tanto atteso, a distanza di pochi mesi dall’intervento è di nuovo caratterizzato da rattoppi, riparazioni, buche. Uno spreco. A segnalare la situazione della zona sono alcuni residenti, delusi e stanchi di dover fare quotidianamente i conti con l”incubo’ rappresentato dai problemi idrici che hanno finito per mandare ‘a monte’ tanto lavoro. «Nell’ultimo anno – spiega un cittadino – ci saranno stati poco meno di venti interventi. La strada è di nuovo un colabrodo e anche adesso registriamo danni e perdite idriche in punti in cui l’asfalto è nuovo. Non si vede la fine di questo disagio e a questo punto c’è anche da chiedersi perché la strada sia stata rifatta, se poi gli addetti sono stati costretti a romperla in più punti pur di venire a capo, senza riuscirci, della situazione. Siamo sinceramente stanchi e amareggiati».

