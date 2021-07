Terni ricorda don Edmund. Raccolta fondi per donare bici

Un ricordo indelebile per un uomo che per anni è stata vicino e ha aiutato centinaia di famiglie che ne hanno avuto bisogno. Lui, don Edmund Kamiński – parroco di San Matteo Apostolo a Campitello dal 2005 al 2020 -, perse la vita il 26 luglio dello scorso anno a causa delle ferite riportate nell’incidente in bici ad Acquavogliera: nel primo anniversario della sua morte è stata organizzata dalla ‘sua’ parrocchia nel quartiere di Terni nord una raccolta fondi per donare biciclette alle famiglie della comunità di Ntambue, Repubblica Democratica del Congo, dove il sacerdote polacco è stato missionario dal 1994 al 2005. Non solo: da venerdì 23 a sabato 25 c’è un triduo di preghiera per le vocazioni, mentre lunedì 26 il vescovo Giuseppe Piemontese presiederà alle 21 la celebrazione in sua memoria.

Condividi questo articolo su