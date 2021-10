Terni-Rieti, incidente in moto: muore il capogruppo di Forza Italia a Foligno

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica lungo la statale Terni-Rieti, in provincia di Rieti, fra le uscite di Contigliano e Macelletto, all’altezza di Poggio Fidoni. Un centauro di 57 anni – Ivano Ceccucci – ha perso la vita dopo essere finito contro un’autovettura. L’uomo era consigliere comunale a Foligno dove ricopriva il ruolo di capogruppo di Forza Italia. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Rieti, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno tentato inutilmente di rianimare 57enne. La dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti – dell’accaduto è stata informata la procura reatina – per le determinazioni del caso. Ceccucci, che stava rientrando dopo un weekend in giro per il centro Italia con la sua moto, era molto conosciuto: in tanti hanno avuto la fortuna di apprezzarne le qualità umane, in ambito politico e non solo. Nota a tutti la sua passione per i motori – lavorava come meccanico – e le due ruote, da motociclista navigato qual era, profondo conoscitore delle strade più transitate dagli amanti della moto. La notizia si è presto diffusa a Foligno e in Umbria, suscitando commozione e tanti ricordi e testimonianze di cordoglio.

Condividi questo articolo su