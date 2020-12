Terni-Rieti, tutto pronto per il taglio del nastro

Ci siamo. Tutto pronto per l’apertura al traffico della Terni-Rieti nel tratto compreso tra la galleria Valnerina, sul lato ternano, e quella di Montelungo in territorio laziale: lunedì c’è stata la ‘visita’ del viceministro delle infrastrutture e trasporti Giancarlo Cancelleri, mentre martedì mattina è prevista l’inaugurazione ufficiale. Tutto via streaming nel rispetto delle norme per prevenire il contagio da Covid-19.

IL VIDEO – ECCO IL TRATTO PRONTO PER L’APERTURA

L’INAUGURAZIONE IL 22 DICEMBRE

Lavori ultimati. Il riepilogo

Ad accogliere il viceministro pentastellato il consigliere regionale Thomas De Luca (M5S) e quello comunale di Narni Luca Tramini, entrambi del M5S: «i lavori sono stati – le parole del primo – completati nei tempi stabiliti, e l’impegno preso è stato portato a termine grazie ai ministri del Movimento 5 Stelle. L’Umbria e le infrastrutture della nostra regione trovano piena centralità nei tavoli ministeriali. Nell’ottobre 2019 portammo all’attenzione del ministro Di Maio e del viceministro Cancelleri la situazione del cantiere. Lavori che erano andati a gara nel 2004 e cominciati nel 2006, poi interrotti definitivamente nel 2017 a causa del fallimento dell’impresa a cui erano stati affidati. Eravamo in piena campagna elettorale per le regionali e Di Maio e Cancelleri vennero a prendere un impegno preciso. Qualcuno, abituato alle dichiarazioni della vecchia politica, avrebbe potuto pensare che erano dichiarazioni strumentali per acchiappare qualche voto. Invece, nonostante le elezioni perse, l’obiettivo è stato perseguito con determinazione. Grazie all’impegno dell’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, la soluzione al problema legato al fallimento della ditta a cui erano stati appaltati i lavori è stata trovata in tempi rapidissimi. Nonostante l’emergenza Covid, la promessa è stata mantenuta nei tempi promessi. Come promesso, questo importante asse viario viene completato e consegnato entro il 2020. Un’infrastruttura moderna e sicura, ma soprattutto la conferma – conclude – che i cantieri nel nostro Paese si possono aprire e completare. Con questa opera attesa da anni facciamo fare anche bella figura alla giunta regionale. Ma per noi il bene comune viene prima di tutto. È sempre stato così e sarà sempre così».

IL PASSAGGIO DI OTTOBRE

Taglio del nastro

L’appuntamento è fissato alle 11.30. Interverranno il ministro delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli, il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio, l’amministratore delegato e direttore generale di Anas Massimo Simonini, l’assessore ai lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità della Regione Lazio Mauro Alessandri e l’assessore alle infrastrutture della Regione Umbria Enrico Melasecche.

LA VISITA DEL VICEMINISTRO CANCELLERI