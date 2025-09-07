di S.F.

Costruzione del nuovo centro comunale di raccolta rifiuti a Terni, ci siamo. Se ne parla da anni e ora per la realizzazione in via Corrieri si entra nella fase concreta: Asm ha pubblicato l’avviso di manifestazioni di interesse, step propedeutico all’affidamento.

Si tratta di un’operazione da importo complessivo da poco più di 387 mila euro, la maggior parte dei quali (293 mila) soggetti a ribasso d’asta. L’aggiudicazione ci sarà con il criterio del minor prezzo e ad occuparsene è in particolar modo il dirigente acquisti, gestione, patrimonio e hqse Stefano Tirinzi, con l’ingegnere Leonardo Carloni nel ruolo di responsabile unico di progetto.

Il nuovo centro di raccolta comunale sarà utile per l’area sud della città e – ricordando i documenti risalenti al pre Covid – servirà una popolazione di circa 20 mila unità con contenitori per rifiuti urbani e assimilati. Di recente c’era stato un tentativo di ottenere un contributo per la realizzazione dell’area per un totale di 791 mila euro.