Via Bandiera Terni, rigenerazione: Agron punta su orto e frutta

Un’area in via Irma Bandiera all’altezza dell’ex circoscrizione mercato, con villaggio Matteotti dietro l’angolo. Questa la zona prescelta da un cittadino, il 50enne Agron Shyti, nell’ambito di un patto di collaborazione con il Comune di Terni per la cura e la rigenerazione: l’obiettivo è «soddisfare la domanda sociale rispettando il contesto paesaggistico» con recupero degli spazi pubblici incrementandone l’efficienza. Lui, origine d’albanese ma ormai ternano ‘adottato’ considerando che è in città dal 1991 ed è stato ex arbitro Uisp sul territorio, ha deciso di attivarsi per recuperare un terreno che ormai era diventato una sorta di foresta: lo ha già ripulito e ora con questo passaggio potrà utilizzarlo per giardinaggio, orticoltura e frutticoltura. Venti le ore settimanali previste. I referenti per palazzo Spada sono Laura Brignone, Federico Nannurelli e Antonella Lucioni.

