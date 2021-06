Terni riparte con il concerto-simbolo del ‘Briccialdi’

Condividi questo articolo su

















Un mercoledì pomeriggio di qualità in centro a Terni. In occasione della Festa della Repubblica si è svolto il concerto – il direttore è il palermitano Filippo Cangiamila – della banda sinfonica del Briccialdi con tanti, ulteriori significati: «La forza di aver superato le difficoltà della pandemia; l’impegno verso la città, riportando la musica dei nostri ragazzi fra i cittadini e l’orgoglio di essere oggi istituto ormai alle ultime battute del processo di statalizzazione». Tante le persone in piazza per assistere alla performance dei musicisti.

FINALMENTE LA MUSICA IN PIAZZA

Il programma

A. Lacerenza – ‘2 giugno’, marcia

A. Ponchielli – Sinfonia per banda

G. Verdi – La battaglia di Legnano, sinfonia

E. Elgar – Pomp and circumstance

R. Cristiano – ‘In musica est vita’, marcia

F. Cangiamila – Preghiera

N. Piovani – La vita è bella