Rotatoria Tulipano e rampa carrabile: check per la valutazione ambientale strategica

di S.F.

Si torna a parlare della rotatoria ‘Piazzale Marinai d’Italia’ dopo le recenti modifiche e le numerose polemiche che hanno caratterizzato l’ultimo anno e mezzo. A palazzo Spada è stato preparato un documento utile alla modifica e al completamento delle opere di urbanizzazione legate alla rampa carrabile in uscita dal ‘Tulipano’ con immissione in via Eroi dell’Aria ed il contestuale lavoro sulla rotonda: c’è infatti l’avvio della verifica di assoggettabilità a Vas, vale a dire la Valutazione ambientale strategica. Ciò avviene a tre mesi dall’approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economico dell’opera pubblica. Strada ancora lunga. Nel contempo si attende ancora la realizzazione dell’infrastruttura viaria definitiva tra via Furbini e via del Centenario.

17 NOVEMBRE 2022: ROTATORIA ‘RIVOLUZIONATA’, SUBITO PROBLEMI