Terni: ruba 150 euro alle Poste. Scoperto, era un cliente abituale

Qualche giorno fa era alle poste ed aveva poggiato – incautamente – 150 euro in contanti su un bancone, per eseguire alcune operazioni allo sportello. Nel giro di qualche istante quei soldi erano spariti e l’uomo – 70enne di Terni – aveva sporto denuncia. I carabinieri del comando stazione di Collescipoli, attraverso le immagini della videosorveglianza interna dell’ufficio, sono riusciti a risalire all’autore del furto che è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Si tratta di un 52enne ternano, incensurato, cliente abituale dell’ufficio postale in questione. Deve rispondere del reato di furto aggravato.

Condividi questo articolo su