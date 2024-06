Terni: ruba borsa in un’auto in via Romagna. Arrestato e refurtiva restituita

Un 22enne originario del Marocco – M.Z. le sue iniziali, senza fissa dimora e gravato da precedenti – è stato arrestato dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Terni per furto aggravato. Il giovane è stato individuato come responsabile del furto di una borsa di proprietà di una donna ternana di circa 80 anni, all’interno dell’auto parcheggiata dalla stessa in via Romagna. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di mercoledì. Nella borsa c’erano, fra le altre cose, un telefono di ultima generazione e due carte di credito. La donna si era allontanata per fare acquisti in un negozio, lasciando inavvertitamente la borsa in auto. Quando si è resa conto dell’accaduto, ha segnalato il tutto ai carabinieri che attraverso una rapida indagine, basata anche sulle immagini di telecamere di sorveglianza presenti in zona, sono risaliti al 22ene marocchino, rintracciandolo nella stessa zona del furto. Addosso aveva ancora parte della refurtiva, mentre il resto – il tutto è stato poi restituito alla proprietaria – lo aveva lasciato sotto un’auto in sosta. Il giovane è stato così arrestato in flagrante, con successiva convalida da parte del tribunale di Terni – giudice Francesco Maria Vincenzoni – che ha applicato nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma. Il 22enne è difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli.

