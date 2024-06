Terni: rubano in casa in zona Polymer e a Campomicciolo. Due arresti e una denuncia

Due giovani originari di Roma di 21 e 20 anni, residenti a Tivoli e già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati mercoledì mattina dalla squadra Mobile di Terni, in collaborazione con i colleghi del commissariato di Tivoli e in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Terni. I due sono stati individuati, a seguito delle indagini della polizia di Stato con il coordinamento della procura di Terni, come gli autori di due furti in abitazione avvenuti l’8 dicembre 2023 e lo scorso 15 marzo a Terni.

Gli accertamenti della III sezione della Mobile ternana dopo il primo furto avvenuto in zona Polymer, hanno consentito di accertare come i due – ‘aiutati’ da un 17enne, poi denunciato alla procura dei minori di Perugia – si erano introdotti in un’abitazione dopo aver forzato la finestra del salotto. Una volta all’interno, si erano impossessati di diversi gioielli per poi fuggire a bordo di un’auto Lancia Y, ‘immortalata’ da alcune telecamere private presenti in zona e noleggiata dal 20enne presso una società di Roma.

Anche nel secondo furto, avvenuto a Campomicciolo, i tre avevano rubato diversi gioielli d’oro e utilizzato un’auto a noleggio, ripresa da telecamere del Comune di Terni. L’analisi dei tabulati telefonici e le perquisizioni disposte dalle procure di Terni e da quella per i minorenni, che hanno consentito di sequestrare alcuni dei vestiti usati dai tre in occasione dei furti, hanno di fatto ‘chiuso il cerchio’ investigativo. Con richiesta della misura cautelare, concessa dal gip, e gli arresti scattati mercoledì.