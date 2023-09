Terni: rubano nel centro commerciale. Denunciati in cinque

LE FOTO

Gli agenti della squadra Mobile di Terni – era lunedì 4 settembre – li hanno notati nel parcheggio di un centro commerciale. In tre, tutti uomini, a bordo di un’auto. Ed è scattato il controllo. Sono risultati cittadini romeni di circa 20 anni, gravati da precedenti penali e residenti nel campo nomadi di via Tor Cervara a Roma. Sono stati perquisiti e infatti nel veicolo c’erano numerosi articoli di cosmesi in buste della spesa, senza scontrino e senza che i tre riuscissero a spiegarne la provenienza. L’indagine si è poi completata con il controllo delle telecamere del centro commerciale che li avevano immortalati insieme ad altre due ragazze – intercettate poco dopo dagli investigatori della Mobile ternana -, anche loro in possesso di buste della spesa belle piene di refurtiva. Le due giovani, ventenni e pregiudicate, una delle quali in stato di gravidanza, sono risultate residenti nello stesso campo nomadi romano. A seguito degli accertamenti, i cinque sono stati denunciati per furto aggravato e ricettazione in concorso; la questura ha fatto anche scattare nei loro confronti il ‘foglio di via’ con divieto di ritorno a Terni per tre anni.