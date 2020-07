Terni, rubata la targa della sede di FdI

Ancora brutte sorprese per la nuova sede di Fratelli d’Italia di via Armellini, a Terni: la targa posta accanto al portone d’ingresso, già deturpata pochi giorni prima dell’inaugurazione avvenuta a fine giugno, è infatti stata rubata. A segnalarlo nella giornata di sabato il coordinatore provinciale del partito, Paolo Alunni Pistoli. «Il lupo perde il pelo ma non il vizio» commenta ironico.

«Ci vogliono intimidire»

«Purtroppo – scrive in una nota – registriamo l’ennesimo atto di vandalismo nei confronti del movimento politico di Fratelli d’Italia pensando ancora una volta di intimidire i tanti simpatizzanti e dirigenti che dopo anni anni hanno una casa comune da condividere con chiunque abbia a cuore le sorti del partito di Giorgia Meloni. È evidente che la crescita del partito dia fastidio a molti ma nessuno può pensare che si faccia un passo indietro, anzi, è ancor di più uno stimolo per andare avanti e che non c’è posto nella comunità per gli imbecilli che si macchiano di queste responsabilità. Sappiano essi che ci saranno 10/100/1000 targhe pronte ad essere sostituite».