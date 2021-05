Terni Rugby, ritorno alla normalità con nuova franchigia

Un ritorno alla normalità dopo oltre un anno grazie al decreto Covid del 26 aprile ed il successivo aggiornamento del protocollo federale. Protagonista il Terni Rugby: allenamento congiunto in via del Cardellino a borgo Rivo delle categorie under 16 e 18 insieme ad Orvietana e Nuovo Salario. Consentito anche l’uso degli spogliatoi visto che gli under 18 sono considerati dalla Fir di interesse nazionale.

Ripartenza e alchimia

«Una prova generale – il commento di Fabrizio Campana, presidente del Terni Rugby – della nuova franchigia in costruzione tra le tre società di Terni, Orvieto e Nuovo Salario, i ragazzi si sono conosciuti e hanno giocato insieme. Speriamo nasca tra loro la stessa simpatia nata tra i dirigenti». Previsto un nuovo allenamento congiunto a Roma nei prossimi giorni e poi la partecipazione all’attività facoltativa promossa dalla Fir. «Ringrazio il Terni Rugby – le parole di Paolo Ruggero, vicepresiente e direttore tecnico del Nuovo Salario – perché ci siamo sentiti come fossimo a casa. Siamo consapevoli che questa collaborazione porterà sacrifici legati alla distanza, ma vogliamo completare questo sogno. Un progetto di grande potenzialità». Infine Francesco Biffarino, coach di Orvieto: «Il progetto è ambizioso e impegnativo, ma i ragazzi hanno risposto bene. Sappiamo che dovranno fare tanti chilometri, ma rivederli in campo per noi è un successo. L’obiettivo obiettivo adesso è terminare la fase facoltativa e partire forte la prossima stagione».

L’emozione

Luca Mion è il tecnico rossoverde: «Non ci resta che programmare le prossime sedute. In quest’ultimo periodo il lavoro con i ragazzi Under 14-16-18 ha riguardato il consolidamento della tecnica di base. Non avendo la pressione dei campionati ci siamo permessi di lavorare a ritmi bassi e consolidare le fondamenta. Unendo tutti i ragazzi, adesso capiremo le priorità per impostare il lavoro tecnico». Al campo dei Draghi era presente anche il presidente del Circolo Lavoratori Terni, Giovanni Scordo: «Emozionante dopo mesi di inattività rivedere i ragazzi praticare sport. Crediamo alla collaborazione impostata con il Terni Rugby per il settore minirugby. Questa estate i tecnici del Clt saranno di supporto al campus estivo del Terni Rugby e una volta a settimana i ragazzi verranno a fare attività al circolo di via Muratori. Sono convinto che questa collaborazione porterà grandi soddisfazioni».