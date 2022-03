Terni, il ‘global service’ fa saltare il consiglio: niente numero legale

Niente numero legale, seconda ‘chiama’ alle 15.45 a vuoto e niente svolgimento del consiglio comunale. Finisce così il breve pomeriggio in sala consiliare a Terni e, al contempo, si blocca il confronto sull’affidamento in concessione dei servizi di global service per gestione e manutenzione integrale degli impianti tecnologici degli edifici comunali da decine di milioni di euro, tema sul quale da settimane è costante la polemica. Politica e non. La scorsa settimana erano stati discussi e bocciati quattro degli diciannove emendamenti presentati dalla minoranza sull’atto del vicesindaco Benedetta Salvati. La proposta spontanea originaria è del 15 ottobre 2020.

Di cosa si tratta

La proposta al centro dell’attenzione è dell’Rti composta dal Consorzio Cmf, la mandataria, e la ternana Cmp Gestioni Termiche srl con concessione quindicennale a base di gara da oltre 2,6 milioni di euro: si parla in particolar modo di metanizzazione, teleriscaldamento, cambio radiatori, cappotti termici, infissi, relamping led, lavoro su edifici scolastici e sostituzioni di centrali termiche. Diverse le critiche lanciate all’amministrazione per la proposta, sia in ambito politico che extra consiglio. Oggi il confronto non è nemmeno ripartito visto che, evidentemente, anche tra la maggioranza c’è più di qualcuno che ha dei dubbi. Tecnicamente c’erano da approvare le integrazioni del programma biennale dei servizi e delle forniture allegate al Dup 2021-2023 sulla base della proposta del 14 dicembre 2021.

Minoranza scatenata: «Maggioranza sciolta»

M5S, Pd, Senso Civico, Valdimiro Orsini ed Emanuele Fiorini (Gruppo Misto gli ultimi due) esultano: «L’appalto sulla fornitura del calore oggi ha sciolto la maggioranza. La seduta del consiglio comunale è saltata per l’assenza di alcuni consiglieri delle forze che governano la città. A gettare nel caos i lavori del consiglio sono i dubbi che stanno emergendo anche nel centrodestra intorno alla delibera global service per l’affidamento quindicennale delle manutenzioni e fornitura energia. Un affidamento che rischia di danneggiare il Comune, soprattutto in questa fase in cui gli upgrade tecnologici nella transizione energetica sono costantemente in via di sviluppo e vengono sempre più sostenuti tramite linee di finanziamento europee. Un provvedimento che tra l’altro esclude le imprese locali – sottolineano – dalla fornitura di questi servizi. Nell’ultimo consiglio comunale era stata la vicesindaca Salvati ad abbandonare l’aula lasciando i consiglieri di maggioranza da soli ad ascoltare le argomentazioni delle opposizioni. Oggi sono stati i consiglieri di maggioranza ad aver abbandonato la giunta. A questo punto chiediamo un gesto di responsabilità a chi governa la città, mantre si consuma la più grande crisi energetica del secolo, mentre aumentano gli stipendi di sindaco e assessori, mentre a Terni si paga una Taric del 27% superiore alla media nazionale, si sta tenendo bloccato consiglio comunale intorno a una delibera dannosa e obsoleta».