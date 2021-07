Terni ‘saluta’ un’altra filiale Intesa: viale Brin chiude entro fine 2021

Dopo quella di via Oberdan, Terni si appresta a ‘salutare’ un’altra filiale Intesa Sanpaolo storica: quella di viale Benedetto Brin, accanto all’ingresso dello stabilimento Ast, la cui chiusura è prevista intorno alla fine del 2021. Dal noto gruppo bancario assicurano comunque che la razionalizzazione prevista «non penalizzerà il territorio, in ragione di una copertura capillare garantita tanto dagli sportelli Intesa quanto dai servizi dei tanti punti affiliati ‘Mooney’ nella città di Terni». Sono infatti «circa 40 i tabaccai convenzionati e 5 le filiali Intesa ancora presenti: la più vicina si trova ad 1,5 chilometri dagli uffici di viale Brin e la più distante a 5 chilometri». Da Intesa, in merito alla riorganizzazione sul territorio, spiegano che «ogni situazione viene valutata singolarmente ma sempre in un’ottica volta a garantire l’adeguata copertura in termini di servizi offerti».

