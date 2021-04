Particolare intervento per i vigili del fuoco di Terni nel tardo pomeriggio di lunedì all’altezza della rotatoria di San Carlo. Gli uomini del 115 sono intervenuti per la messa in sicurezza di una cisterna di Argon staccatasi dalla motrice: nessuna perdita per il gas trasportato, ma problemi significativi per la viabilità durante le operazioni finalizzate al recupero del mezzo. In supporto sono intervenuti anche gli agenti della polizia Stradale di Terni.

Condividi questo articolo su