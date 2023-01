Terni, San Giovanni: brucia appartamento. Soccorsa una persona

Un incendio è scoppiato giovedì mattina all’interno di un’abitazione di via Papa Bendetto III, nella zona di San Giovanni a Terni. A prendere fuoco è stato un appartamento posto al piano terra di un edificio e, per domare le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni con una squadra e tre mezzi. «L’incendio – riferisce il 115 ternano – è partito dalla camera da letto ed ha interessato l’intero appartamento abitato da due coniugi, di cui uno solo presente al momento del fatto». Una volta spente le fiamme, è stato possibile iniziare a valutare i danni riportati dalla struttura che i vigili del fuoco definiscono «ingenti». Conseguenti le operazioni di verifica stabilità da parte del funzionario di turno che dovrà stabilire se l’appartamento sia o meno agibile. La persona presente in casa è stata affidata invece alle cure degli operatori del 118: le sue condizioni non preoccupano.

