Terni, San Giovanni: coltiva droga in terrazza. Denunciato

Un ternano di 25 anni – già segnalato per una rapina – è stato denunciato a piede libero dagli investigatori della squadra Mobile di Terni per coltivazione di droga. Il giovane, residente nel quartiere di San Giovanni, è finito sotto la lente della polizia di Stato perché sospettato di coltivare marijuana in terrazzo. E infatti le verifiche della Mobile hanno consentito di individuare una piccola serra con dentro le piante di ‘erba’ e tutto il materiale per alimentarle e produrne di nuove: sistemi di umidificazione, nuovi semi pronti da piantare, termometri, aspiratori, fertilizzanti, oltre ad un bilancino di precisione e vari barattoli contenenti foglie di marijuana essiccate. Inoltre gli agenti hanno trovato anche due scatole, ancora sigillate, contenenti kit completi per la coltivazione e produzione di funghi allucinogeni, con relativi libretti di istruzioni.

