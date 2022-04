Terni, San Rocco: perde il controllo dell’auto e si ribalta

Incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di giovedì in strada di San Rocco, a Terni. Una donna di 71 anni di Stroncone (I.B. le sue iniziali) al volante di una Mercedes A180, ne ha perso il controllo finendo per ribaltarsi al centro della carreggiata. Gli operatori del 118 l’hanno subito soccorsa, prestando le cure del caso e trasportandola – sempre cosciente – in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco di Terni e gli agenti della polizia Locale con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti. La viabilità è rimasta temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Condividi questo articolo su