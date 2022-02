Terni, San Valentino: ‘Festa delle nozze d’oro’ in basilica

Cinquant’anni di matrimonio. Un traguardo prezioso e non così facile da raggiungere: domenica mattina a Terni diverse coppie hanno festeggiato l’importante anniversario in occasione della ‘Festa delle nozze d’oro’, presieduta da padre Ramiro Casale – delegato generale della Curia generalizia dell’Ordine Carmelitani Scalzi – nella basilica di San Valentino. Tra loro anche Remo e Gianna, presenti per l’iniziativa organizzata nell’ambito degli eventi valentiniani: «Tante coppie, omelia altrettante bella e profonda. Io – scrive il figlio Enrico -, mia sorella Romina con Donatella, Damiano, Agnese, Giulia, Valentina ed Andrea facciamo tantissimi auguri a loro». Una giornata da non dimenticare.

