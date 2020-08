Terni, San Valentino: siringhe e rifiuti, volontari in azione

Via Brodolini, via Antonelli e via San Valentino fino al parcheggio della basilica. In queste aree sono intervenuti giovedì mattina i volontari civici di ‘Mi Rifiuto’ a Terni, nella circostanza coadiuvati dall’associazione Borgo Garibaldi per la pulizia: tra il materiale trovato anche molte siringhe usate.

L’aiuto emiliano

A dare una mano anche alcuni cittadini. Tra loro Rodica e Matteo, un ragazzo di Sassuolo in vacanza nella provincia ternana: ha voluto dare il suo contributo dopo aver conosciuto ‘Mi Rifiuto’ grazie ai social network. Non è la prima volta che i volontari ripuliscono questa zona: era già accaduto a febbraio e, ancora una volta, sono state trovate diverse siringhe usate. Nei prossimi giorni sarà l’Asm a recuperare il materiale raccolto: «Non smetteremo mai di sottolineare – il messaggio – che i rifiuti che raccogliamo sono rifiuti che non dovrebbero esistere o, quanto meno, non dovrebbero essere presenti lì dove li troviamo. Sono il frutto della completa ‘disattenzione’ dei cittadini verso l’ambiente ed il territorio in cui viviamo, sono l’esempio più evidente di quanto poco amiamo la nostra terra e, di conseguenza, noi stessi». In arrivo passaggi in strada San Fortunato, via Marzabotto e Pentima, aree segnalate dai cittadini.