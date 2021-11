Terni: «Sarà un Natale luminoso di rilancio»

di Fra.Tor.

«Il primo dopo anni difficili. Quello di quest’anno a Terni sarà un Natale di rilancio per la città, una città molto luminosa, accogliente ed attrattiva. Pochi eventi, a causa dell’emergenza sanitaria che ancora non ci permette di abbassare la guardia, ma tante tante luci». Oltre al grande albero di piazza Europa, tra le novità di quest’anno, annunciano dal Comune, «sarà installata una stella cometa in piazza San Francesco di 17 metri e stiamo studiando un sistema per illuminare l’ex mercato coperto».

Il Natale di Terni

«Sarà un Natale luminoso e di speranza – sottolinea il sindaco Leonardo Latini – un’ulteriore occasione per riscoprire la bellezza della nostra città e coltivare l’orgoglio di essere ternani. Orgoglio e amore per la propria città non sono solo sensazioni, o fattori neutri, ma, se coltivati e condivisi, possono avere un riscontro e un impatto importante anche dal punto di vista della promozione della città e quindi sotto l’aspetto economico». L’assessore Stefano Fatale ricorda che «le luci allestite quest’anno si accenderanno l’8 dicembre insieme alla grande stella cometa di Miranda e ci auguriamo possano sostenere il rilancio del commercio cittadino. Allestimenti particolari sono stati ideati per corso Tacito, piazza Europa, piazza Tacito, piazza San Francesco, ma non mancheranno interventi d’illuminazione artistica in vie meno centrali e lungo il fiume Nera. Ci sarà anche il videomapping con proiezioni sulle facciate dei principali palazzi cittadini». Come spiega l’assessore Maurizio Cecconelli, «le luci di Natale faranno da sfondo a una serie di eventi culturali e tradizionali che saranno inseriti in un programma da presentare nei prossimi giorni».

Il capodanno

Per quanto riguarda Capodanno Rai in Ast, evidenzia il sindaco Latini, «stiamo lavorando per organizzare al meglio l’evento. È un’occasione importante per la valorizzazione del nostro territorio, ricordo che il Capodanno Rai è il secondo evento televisivo dopo Sanremo. L’evento sarà preceduto da una campagna pubblicitaria sulle bellezze del territorio, maggiormente quello ternano e non potrà che rappresentare un punto di svolta per noi». L’assessore al commercio Fatale annuncia che «la platea per l’evento potrà raggiungere una capienza di 1.500 posti, ma tutte le informazioni su posti riservati e biglietti potremo darle in un secondo momento».