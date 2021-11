Natale a Terni, luminarie e addobbi: novità in piazza Europa

Condividi questo articolo su

















Affidamento diretto da 106 mila euro e operazione Natale avviata dopo il problema sorto post bando a vuoto per via della doppia esclusione delle partecipanti. La Eventi.com snc (a seguire il tutto c’è Andrea Barbarossa) si è attivata in piazza Europa nella giornata di sabato per il posizionamento e l’accensione dell’albero (non tradizionale, un cono luminoso) da venti metri in vista del periodo natalizio: poco dopo le 18 il via libera all’illuminazione con curiosi – specie i più piccoli – subito pronti a scattare foto e selfie. Da ricordare che nelle zone non ‘coperte’ dal capitolato (viale della Stazione e via del Tribunale, ad esempio) le luminarie sono già state montate.