Cascata Marmore, ordinanza Latini per turisti ‘indisciplinati’

«Dalla riapertura dell’area ai visitatori – fine maggio, ndr – sono emerse numerose difficoltà legate allo scarso senso di responsabilità di alcuni di essi, che hanno posto in essere comportamenti consistenti nell’inosservanza delle regole di distanziamento e di utilizzo della mascherina prescritte per un’area adibita a parco pubblico». Questa la motivazione alla base di un’ordinanza firmata dal sindaco di Terni, Leonardo Latini, per l’accesso all’area della cascata delle Marmore. L’attenzione è ancora sul covid-19.

CASCATA MARMORE, NOVITÀ E MALUMORI

I rischi

Nel provvedimento di martedì Latini sottolinea che «tale situazione in emergenza epidemiologica produce scenari di rischio per la collettività e per l’incolumità dei visitatori e degli operatori presenti nel sito. Considerato che sussiste un rischio concreto ed attuale per la pubblica e privata incolumità per cui occorre disporre in via precauzionale misure urgenti, indifferibili e straordinarie del caso». Sono tre.

LA RIAPERTURA DELLA CASCATA DELLE MARMORE

Le misure: focus mascherine



Con la prima viene disposto di «vietare l’ingresso ai visitatori che al varco di accesso all’area della cascata delle Marmore siano sprovvisti di mascherina». Inoltre si vieta «l’accesso alle biglietterie a tutti i visitatori che non indossano la mascherina all’interno dei locali», infine è vietato «all’interno dell’area della cascata qualsiasi comportamento difforme al regolamento approvato con delibera di giunta comunale 99/2020». In caso di inosservanza è prevista la sanzione amministrativa/pecuniaria da 50 a 300 euro. Sarà la polizia Locale ad effettuare i controlli.