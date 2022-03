Terni, schianto a borgo Rivo: un bimbo in ospedale

Incidente senza gravi conseguenze nel pomeriggio di sabato a borgo Rivo, a Terni. L’impatto ha coinvolto una Kia Picanto – condotta da un 21enne, a bordo due altri giovani passeggeri – proveniente da via del Fagiano per l’immissione su via del Rivo ed una Ford Fiesta con dentro una 33enne ed i suoi due figli che stava marciando lungo l’arteria principale: uno dei due, classe 2017, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. A causare l’impatto sarebbe stata una mancata precedenza. Da quanto si apprende fortunatamente non ci sono conseguenze serie. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della polizia Locale per la gestione del traffico.

