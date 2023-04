Terni: schianto ‘a tre’ a San Rocco nella serata di venerdì

LE FOTO

Incidente stradale venerdì sera in strada di San Rocco, a Terni. Tre i veicoli coinvolti: due autovetture – una Bmw e un’Alfa 147 – e un furgone Fiat Doblò. Diversi i danni ma, fortunatamente, conseguenze non gravi per i coinvolti. Due di loro – il conducente del furgone di nazionalità albanese e quello della Bmw di nazionalità indiana – sono stati medicati in ospedale per le contusioni riportate nel sinistro. I controlli con l’alcol test hanno dato tutti esito negativo. In campo la polizia Locale di Terni, che ha chiuso temporaneamente la strada per procedere ai rilievi, e gli operatori Area Sicura per la pulizia della carreggiata. Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco di Terni.