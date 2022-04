Terni: schianto al semaforo. Donna di 34 anni in ospedale

Violento tamponamento nella mattinata di giovedì all’altezza dell’incrocio semaforico di viale Aleardi, a Terni. Una Renault Clio condotta da una donna di 34 anni originaria dello Sri Lanka (K.A. V.V.R le sue iniziali) ha tamponato una Renault Megane con al volante un 41enne (G.F.). Ad avere la peggio è stata la prima vettura, completamente distrutta nella parte anteriore, e la sua conducente, soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Probabilmente anche l’uomo a bordo del veicolo tamponato si recherà autononamente al pronto soccorso per farsi visitare. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità, che fisiologicamente ha risentito dell’accaduto, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

