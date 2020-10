Terni, schianto auto scooter: giovane ferito

Brutto incidente stradale nel pomeriggio di lunedì all’incrocio fra via Cesare Battisti e via Radice, a Terni. L’impatto – violento – è stato fra uno scooter con in sella un giovane ed una Fiat Panda. Ad avere la peggio è stato il primo, sbalzato dal mezzo e finito a terra. Soccorso dai passanti e quindi dagli operatori del 118, è stato trasportato all’ospedale di Terni con codice ‘giallo traumatico’. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità. Secondo una prima ricostruzione, lo scooterista procedeva lungo via Battisti in direzione centro, mentre l’autovettura era intenta a svoltare verso via Radice.

Articolo in aggiornamento