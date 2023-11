Terni, schianto auto-scooter in via Di Vittorio: 70enne in ospedale

LE FOTO

Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì in via Di Vittorio, a Terni, di fronte al Caffè Commercio. L’impatto è stato fra un’autovettura Citroen C1 condotta da una donna ternana di 74 anni (S.M. le sue iniziali) ed uno scooter Suzuki Burgman con in sella un 70enne di Terni (A.M.). Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, finito a terra in seguito al violento impatto e trasportato in ospedale dagli operatori del 118. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni – nucleo radiomobile e ufficio incidenti – e gli addetti di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.