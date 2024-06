Terni: schianto di notte in via Di Vittorio. Coinvolti quattro giovanissimi

Incidente stradale nella notte fra venerdì e sabato, poco dopo la mezzanotte, in via Di Vittorio, a Terni. Due le autovetture coinvolte. Una Fiat 500 condotta da una 21enne (A.S. le sue iniziali) originaria di Città di Castello e residente ad Umbertide. A bordo del veicolo, una 23enne originaria del Marocco (S.R.) residente a Gualdo Tadino. L’altra auto coinvolta nello schianto è una Fiat Panda condotta dal 19enne A.M. di Terni e con a bordo una ragazza di Narni di 17 anni. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni, unitamente a personale di Area Sicura per la pulizia della strada. Non gravi, fortunatamente, le conseguenze per i coinvolti che non hanno necessitato dell’intervento del 118 sul posto.

LE FOTO