Terni, schianto fra via Borsi e viale dello Stadio

Incidente stradale domenica sera all’altezza della rotatoria fra via Borsi, viale dello Stadio e viale Borzacchini, a Terni. Coinvolte due autovetture: una Fiat 500L condotta da una giovane proveniente da via Borsi ed una Opel Astra con al volante una donna di 60 anni – e il marito sul sedile lato passeggero – che procedeva lungo viale dello Stadio direzione viale Borzacchini. Quest’ultima e il coniuge hanno rifiutato il trasporto in ospedale in ambulanza: ci si recheranno autonomamente per farsi refertare. Particolarmente violento l’impatto che sarebbe legato ad una mancata precedenza. La conducente della Fiat 500L, ferita e sotto shock, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e condotta in ospedale: cosciente, non sarebbe comunque grave. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante di Terni, i colleghi della polizia Locale e i vigili del fuoco del comando provinciale.

