Terni: schianto in strada di Morgnano. Donna in ospedale

Incidente stradale poco prima delle ore 8 di sabato mattina, in strada di Morgnano – zona Collescipoli – a Terni. L’impatto è stato fra due autovetture: una Opel Corsa condotta da un 40enne (R.F. le sue iniziali) originario di Spoleto e residente a Terni, e una Fiat Panda con al volante una donna di 49 anni (U.E.) di Terni. Quest’ultima è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. In corso accertamenti sulle condizioni di guida del 40enne. La ricostruzione dell’accaduto spetta alla polizia Locale di Terni, sul posto insieme ai sanitari e agli addetti di Area Sicura per la pulizia della strada e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

