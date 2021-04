Terni, schianto in via Proietti Divi: due feriti e disagi

Incidente stradale poco dopo le ore 6.30 di mercoledì mattina in via Proietti Divi, all’altezza della passerella della stazione ferroviaria, a Terni. L’impatto è stato fra due autovetture, una Toyota Yaris e una Dodge finita poi fuori strada. Feriti i conducenti dei due veicoli, soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ospedale: entrambi erano coscienti, pur sotto shock. Si tratta di due uomini, fra cui un giovane poco più che 20enne. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni, anche con l’ausilio di un’autogru, che hanno estratto uno dei due feriti dalle lamiere dell’auto e lo hanno consegnato alle cure dei sanitari. Ad occuparsi dei rilievi e della gestione della viabilità – pesanti le ripercussioni sull’intera zona – sono stati i carabinieri del Nor di Terni e gli agenti della polizia Locale. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario alle operazioni.

Aggiornamento

Intorno alle ore 10.15, a seguito dell’intervento degli addetti Asm che hanno pulito il mando stradale, il traffico è stato riaperto.