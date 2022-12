Terni, schianto lungo la Marattana: auto distrutta, un ferito

Brutto incidente nella prima serata di mercoledì lungo la Marattana, proprio di fronte alla Faurecia ed a pochi metri dall’Asm in via Capponi. Un uomo – di circa 40 anni – ha perso il controllo del proprio veicolo, una Fiat Punto, finendo la corsa contro un palo della pubblica illuminazione: notevoli i danni ma, fortunatamente, il conducente era cosciente e lucido al momento dei soccorsi da parte degli operatori sanitari del 118 e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia di Stato, gli agenti della polizia Locale, i vigili del fuoco e gli addetti di Area Sicura per il ripristino della sede stradale. Il tratto interessato è temporaneamente off-limits con ‘deviazione’ obbligatoria su via Vanzetti per chi va verso la città.

Condividi questo articolo su