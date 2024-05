Incidente stradale nel pomeriggio di venerdì in via Angelini, nella zona di Maratta Bassa a Terni. Una Motocross 50 ed un’autovettura Citroen Picasso si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio è stato il giovane in sella al ciclomotore, un 15enne, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in ‘codice verde’: le sue condozioni non preoccupano. Illeso il conducente della Picasso. Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni.

Condividi questo articolo su