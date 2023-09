Terni: scontro alla rotatoria dello stadio. Ferito giovane rider

Incidente stradale nella serata di domenica all’altezza della rotatoria di viale dello Stadio, a Terni. L’impatto è stato fra un’autovettura Evo che, condotta da un uomo di 54 anni, procedeva lungo viale dello Stadio in direzione via Aleardi e una bicicletta con in sella un giovane rider, 22enne del Pakistan, che percorreva la rotatoria. Quest’ultimo, ferito in seguito allo scontro, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni (nucleo radiomobile e ufficio incidenti). Il rider, cosciente, avrebbe riportato lesioni abbastanza serie.

